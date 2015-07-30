МЧС проверяет информацию об эвакуации из здания суда из-за угрозы взрыва

Фото: m24.ru

МЧС проверяет информацию об эвакуации из здания Федерального Арбитражного суда из-за угрозы взрыва, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на управление МЧС по Москве.

Как говорится в сообщении, подразделения МЧС пока не привлекались, к зданию суда выехала только одна машина в помощь полиции, но эвакуация не проводится до особого распоряжения.

Ранее сообщалось, что из здания суда на улице Селезновская эвакуируют людей из-за сообщения о бомбе.

Напомним, за первую половину 2015 года в связи с "телефонным терроризмом" было эвакуировано более 60 тысяч человек. 30 процентов звонков поступают с территории Украины.

С начала года ложные сообщения о готовящихся взрывах затронули практически все центральные вокзалы Москвы. Один из последних случаев произошел в начале июня на Курском вокзале, когда было эвакуировано около 800 человек.

Кроме того "телефонные террористы" не раз нарушали покой посетителей ТЦ "РИО", которые находятся в Москве и области.