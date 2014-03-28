В Подмосковных лесах возрос уровень пожарной опасности из-за ветра

В Раменском районе в ночь на 28 марта загорелись поля

Специалисты МЧС России просят жителей Центрального федерального округа не жечь мусор и прошлогоднюю траву из-за сильного ветра.

По данным Росгидромета, в период с 28 по 30 марта на территории ЦФО ожидается сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду, что может привести к масштабным ландшафтным пожарам.

"Уважаемые граждане, соблюдайте правила безопасности, не оставляйте без присмотра источники открытого огня, угли, воспламеняющиеся жидкости и материалы склонные к самовозгоранию под воздействием температуры", - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

Напомним, что ранее МЧС объявило о начале пожароопасного сезона в Подмосковье. Спасатели предупреждают, что из-за неконтролируемого сжигания травы возникает риск возникновения чрезвычайных ситуаций, несущих угрозу населенным пунктам.

Один из первых случаев распространения огня зафиксировали прошлой ночью. В Раменском районе на полях между селами Верхнее Мячково и Сельцо загорелась трава, сообщает телеканал "Москва 24". Очевидец заснял, как сильный огонь быстро распространяется по направлению к населенным пунктам.

Отметим, что в этом году отслеживать пожары в Подмосковье будут с помощью камер и авиапатрулей. Также регион продолжат патрулироваться силами лесников, добровольных пожарных дружин и волонтеров.