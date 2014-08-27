МЧС предупреждает о порывистом ветре и дожде в Москве и области

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МЧС предупреждает москвичей и жителей области о сильном ветре. Его порывы могут достигать 15 м/c. Кроме того, горожан ожидает дождливая и прохладная среда.

Спасатели рекомендуют ставить машины в гараж или парковать их дальше от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Помимо этого, из-за обильных осадков ожидается появление локальных подтоплений, а на дорогах может увеличиться количество ДТП.

Напомним, что 27 августа, по прогнозам синоптиков, столицу ждет самый холодный на этой неделе день. Город оказался во власти атмосферного фронта, который принесет с собой новую порцию дождей и повсеместно ограничит прогрев воздуха. Дневной максимум сегодня - это всего лишь 15 градусов.