В подмосковном Жуковском во время пожара в квартире были слышны взрывы

В подмосковном Жуковском загорелась квартира

В городе Жуковский Московской области минувшей ночью были слышны взрывы во время пожара в квартире одном из домов, сообщает телеканал "Москва 24".

В данный момент выясняется, что стало причиной пожара и взрывов в квартире. По предварительным данным, на балконе квартиры могли хранится газовые баллоны, которые и взорвались.

Уточняется, что сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны около полуночи. Уснуть жителям домов по улице Чкалова из-за этого происшествия не удавалось, как минимум, в течение полутора часов. Именно столько времени потребовалось на тушение.

На место ЧП выезжало 6 единиц техники, а с огнем боролись 20 сотрудников МЧС.

Отмечается, что обошлось без пострадавших.