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Экология

27 июля 2014, 10:08

Одиннадцать "диких" пляжей Москвы могут получить статус официальных

экология МЧС пляжи купание

МЧС предлагает легализовать "дикие" пляжи

Придать официальный статус десяти "диким" пляжам предлагает ГУ МЧС России по Москве. Данные зоны и в настоящее время, несмотря на запреты, любимы отдыхающими.

Места у воды предстоит очистить от мусора, установить посты МЧС и оборудовать все необходимое для купания.

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"Основная масса несчастных случаев, связанных с гибелью на воде, происходит в местах, запрещенных для купания. Также порядка 30 процентов погибших находятся в состоянии алкогольного опьянения", - отметил начальник отдела Госинспекции по маломерным судам столичного главка МЧС России Андрей Печенин в интервью телеканалу "Москва 24".

В настоящее время в столице функционируют только три пляжа, где купание официально разрешено. Это "Серебряный Бор-2", "Серебряный Бор-3" и "Мещерское". Остальные закрыты из-за нарушения санитарных норм и требований безопасности.

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