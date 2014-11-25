Пожар на Котляковской улице полностью потушили

Фото: ТАСС

Пожар в производственном помещении на юге столицы полностью ликвидировали, говорится в микроблоге управления МЧС по Москве.

"В 23:33 пожар полностью ликвидирован", - уточнили в ведомстве.

Ранее в МЧС сообщали, что 21:08 возгорание удалось локализовать на площади 1 тысяча квадратных метров. Пожару в производственном помещении был присвоен третий ранг сложности, к его ликвидации привлекались более 120 спасателей.

В целях безопасности спасатели эвакуировали людей из административного здания, расположенного рядом с местом пожара.