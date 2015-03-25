Пожар на складе со стройматериалами в Одинцово потушен

В Одинцове на складе со строительными материалами произошел пожар

Пожар на складе со стройматериалами в Одинцово полностью потушен, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. Спасатели боролись с огнем более трех часов.

По предварительным данным, площадь пожара составила около 3000 квадратных метров. Пожар тушили 81 человек и 24 единиц техники.

Как сообщалось ранее, склад со стройматериалами горит в подмосковном Одинцово. Сообщение о пожаре на улице Союзная поступило на пульт дежурного МЧС в 1.33. По предварительным данным, горели стройматериалы. Был объявлен повышенный уровень сложности пожара.