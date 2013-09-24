Пожарные спасли четырех человек из горящей гостиницы "Останкино"

93 человека эвакуированы из горящей гостиницы "Останкино"

В столичной гостинице "Останкино" по адресу улица Ботаническая, дом 29, корпус 3 произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба московского главка МЧС.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 9:14. Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что в одном из номеров на 4-м этаже загорелись личные вещи постояльца и мебель. Площадь возгорания составила около 4 квадратных метров.

Из горящего здания было спасено 4 человека, более 50 – эвакуировано. В результате происшествия никто не пострадал.

Сейчас на этаже, где произошло возгорание, сохраняется сильное задымление.