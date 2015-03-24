МЧС РФ готово помочь Франции в поисковой операции на месте авиакатастрофы

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Российское МЧС готово оказать помощь Франции в поисковой операции на месте крушения самолета в Альпах, сообщает МИА "Россия сегодня".

В готовность уже приведен самолет с отрядом "Центроспас" и сотрудники центра по проведению работ особого риска "Лидер". На место ЧП готовы отправиться 50 спасателей международного класса, имеющие альпинистскую подготовку.

Добавим, что стало известно более точное число пассажиров – их в самолете было 154, а не 142, как сообщалось ранее.

Власти Германии, куда следовал лайнер из Барселоны, уже открыли кризисный штаб и направили к месту крушения своих экспертов.

Из-за случившегося временно недоступен сайт авиакомпании Germanwings, которой принадлежал самолет, и аэропорта Дюссельдорфа, куда направлялся лайнер.

Напомним, самолет Airbus A320 потерпел крушение на юге Франции, инцидент произошел в департаменте Альпы Верхнего Прованса.

Большинство пассажиров лайнера были гражданами Германии, также в самолете были испанцы. Информации о россиянах, находившихся в самолете, пока нет.

Свои соболезнования уже принесли премьер-министр Испании Мариано Рахой, президент Франции Франсуа Олланд и глава Европарламента Мартин Шульц. Канцлер Германии Ангела Меркель отложила все запланированные на сегодня мероприятия в связи с катастрофой.