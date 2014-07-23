Пожар в частном доме в Истринском районе не обошелся без пострадавших

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При пожаре в частном двухэтажном доме в Истринском районе Московской области есть пострадавшие, информирует пресс-служба подмосковного МЧС.

Звонок о возгорании в доме в деревне Ленино поступил в МЧС в 01:53. На момент прибытия в 02:00 первого пожарного подразделения происходило горение дома по всей площади.

Прибывшим пожарным в 02:39 удалось локализовать пожар, а в 03:48 ликвидировать открытое горение.

Как отмечается, в этом пожаре есть пострадавшие, но пока о количестве пострадавших и их состоянии не сообщается

На место происшествия для борьбы с огнем было отправлено 9 единиц техники и 27 человек пожарных.