Из-за сильного пожара в квартире эвакуировали жителей дома в ЮЗАО

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Из-за сильного пожара площадью 80 квадратных метров в квартире на 22-м этаже спасателями были эвакуированы жители дома на юго-западе Москвы.

Как сообщает пресс-служба городского МЧС, информация о возгорании в квартире в доме №18, корпус 1 на улице Тарусская поступила в ведомство в 00:19. Там произошло возгорание личных вещей и мебели. Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту происшествия в 00:29.

Уточняется, что в ходе тушения пожара из горящей квартиры была эвакуирована женщина, которая потом была передана экипажу скорой помощи. Также были эвакуированы и жители дома.

Отмечается, что благодаря действиям пожарных не было допущено распространения горения на соседние квартиры и в 02:11 пожар был локализован, а в 02:30 полностью ликвидирован.

В тушении пожара принимали участие 24 единицы техники и 96 человек личного состава.