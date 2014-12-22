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Москва 24

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22 декабря 2014, 19:22

МЧС категорически не рекомендует покупать пиротехнику с лотков

МЧС Новый год пиротехника фейерверки

"Интервью": Сергей Лысиков - о площадках для запуска фейерверков

Продажа фейерверков с лотков запрещена, МЧС не рекомендует москвичам покупать пиротехнику в таких местах, рассказал в интервью телеканалу "Москва 24" начальник управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по городу Москве Сергей Лысиков.

"Многие покупают пиротехническую продукцию с лотков, так как она дешевая. Мы категорически не рекомендуем это делать. Потому что после небезызвестных событий в "Хромой лошади", где причиной пожара послужило как раз применение пиротехнических изделий, правительство РФ в 2009 выпустило постановление, которое определило, что пиротехническую продукцию можно реализовывать только с специализированных отделах, магазинах, киосках и павильонах", - сказал Лысиков.

Он также рассказал на что необходимо обращать внимание при покупке фейерверка. В частности, на упаковке должна быть инструкция на русском языке. Кроме того, нужно проверять срок годности продукции.

"И одно из требований, которое указано в том числе и на инструкции: нежелательно, чтобы реализуемая продукция хранилась под воздействием прямых солнечных лучей. Это тоже оказывает на нее негативное воздействие", - добавил глава управления.

Как выбрать фейерверк для новогодней ночи

Лысиков подчеркнул, что при использовании пиротехники стоит устанавливать ее земле и закреплять. Таким образом будет исключено попадание снарядов на близлежащие дома или "на тех зрителей, которые пришли смотреть на этот фейерверк".

"Если изделие не сработало, к нему можно подходить не менее, чем через 10 минут. Нельзя сразу подходить, склоняться и заглядывать, почему фейерверк не сработал", - отметил Лысиков.

Он добавил, что вместе с информацией о площадках, где можно применять пиротехнику, МЧС добавит памятки по применению фейерверков.

Напомним, на портале открытых данных правительства Москвы разместили список площадок для запуска фейерверков в Новогодние и Рождественские праздники. В перечень вошло 189 площадок во всех округах столицы. Кроме того, найти информацию о площадках можно на сайтах управ или в районных газетах.

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В среднем, на каждом участке для запуска пиротехники могут одновременно находиться до 200 человек. Но есть и более крупные площадки. Например, в этнографической деревне "Бибирево", расположенной по адресу: ул. Белозерская д. 19-23 запускать фейерверки смогут сразу две тысячи человек.Все площадки огородят и оборудуют средствами для тушения пожаров и инструкциями по мерам безопасности. Запускать пиротехнику нужно в строго отведенных для этого местах, иначе грозит штраф до 1500 рублей с человека.

В настоящее время все склады, на которых хранится пиротехника, обследуются специалистами. Кроме того, сотрудники МЧС проводят профилактические беседы с горожанами по вопросам безопасности во время отдыха в Новый год. Важно и правильно выбрать сам фейерверк, ведь в период ажиотажного спроса на полках может оказаться залежалый товар, опасный для здоровья. Опасность просроченных фейерверков состоит в том, что меняется их химический состав.

У товара обязательно должны быть сертификаты с синей печатью. В них указывается страна-изготовитель, артикул и номер самого изделия. Покупатель всегда может попросить копию этого сертификата и забрать ее с собой. При покупке фейерверков обязательно нужно обращать внимание и на инструкцию, если она не на русском языке, то товар скорее всего контрафактный.

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