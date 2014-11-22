Водителей предупреждают о возможном гололеде

Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

Субботним вечером в столице ожидается гололед. В связи с этим водителей просят быть осторожными на дорогах, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.

В связи, что температура воздуха опустится ниже нуля, то местами на дорогах может образовываться гололедица. МЧС прогнозирует вероятность затруднения движения и роста количества ДТП.

Напомним, что Москва собирается закупить 150 тысяч тонн противогололедных реагентов. Именно столько не хватает в городском резерве на обработку дорог зимой. С прошлого года в запасе осталось 350 тысяч тонн, сообщил ранее заместитель руководителя департамента ЖКХ столицы Владимир Ефимов.

Аукцион на поставку противогололедных веществ проводится каждый год. Главным условием является наличие у компаний-поставщиков производства в России. Состав реагентов не менялся три года - они безопасны для человека. Большую часть из них составляет мраморная крошка.

В настоящее время в столице применяют отечественные реагенты. В частности, жидкий "ЭСБГ" и твердый - "Биодор". Первый состоит из солей кальция и магния, а одним из ингредиентов второго как раз и является мраморная крошка.

Во время снегопадов на улицы города будут выходить до 800 машин. По правилам, техника должна выезжать в город через 4 часа после выпадения осадков.

Напомним, что за три года в Москве для нужд коммунального хозяйства закупили около 14 тысяч единиц новой техники и усовершенствовали работу снегоплавильных пунктов. Сейчас они могут перерабатывать более 550 тысяч кубометров снега в сутки.