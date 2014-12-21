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Общество

21 декабря 2014, 15:37

Вечером в воскресенье ветер усилится до 15 метров в секунду

МЧС погода ветер

Фото: ТАСС/Игорь Зарембо

Вечером в воскресенье, 21 декабря, в Москве и области усилится ветер. МЧС предупреждает о возможных повреждениях линий электропередач.

Как сообщили M24.ru в пресс-службе министерства, из-за ветра могут обрушиться и слабо укрепленные или ветхие конструкции.

"До 18.00 в Москве ожидается сильный ветер с порывами до 12-15 метров в секунду", - уточнили в МЧС.

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Спасатели также предупреждают, что ветер способен повредить рекламные щиты. Падая, щиты могут нанести увечья людям, создать заторы на дорогах и повредить автотранспорт.

Пресс-служба МЧС рекомендует гражданам закрыть окна у себя дома, а личный транспорт либо поставить в гараж, либо припарковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Напомним, сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду поднялся в столице и утром в субботу, 20 декабря.

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