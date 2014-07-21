Пожарные около часа тушили частный дом в Пушкинском районе Подмосковья

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В минувшее воскресенье поздно вечером произошел пожар в частном доме в Пушкинском районе Московской области, который пожарные смогли потушить за час.

Как передает областное отделение МЧС, информация о возгорании дома №4 в микрорайоне Мамонтовка поступила в ведомство в 21:34. Прибывшие спасатели примерно через час смогли ликвидировать пожар. Это произошло в 22:30.

Уточняется, что пострадавших в этом ЧП нет.

На поступивший вызов о горящем доме были отправлены 3 единицы техники и 10 человек пожарных.