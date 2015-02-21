При пожаре в гараже в Лобне пострадал человек

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В подмосковной Лобне в результате пожара в гараже пострадал человек, сообщает пресс-служба управления МЧС по Московской области.

Возгорание произошло на улице Заречная. Сообщение о нем поступило на службу "01" в 19.19.

По данным регионального МЧС, пожар в гараже был ликвидирован в 20:06. Для тушения огня были привлечены восемь человек и две единицы техники.

Напомним, ранее в субботу сообщалось о том, что при пожаре в квартире в Клинском районе Подмосковья погибли три человека.