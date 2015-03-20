В центре столицы из-за пожара в лечебном здании эвакуированы 450 человек

Фото: ТАСС

В центре Москвы из-за пожара в лечебном здании эвакуированы 450 человек, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного ведомства МЧС.

Пожар вспыхнул на девятом этаже 15-ти этажного здания Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского, где происходило горение электрокабеля на площади одного квадратного метра.

Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту пожара в 4 часа 54 минуты. Благодаря оперативному прибытию и слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений в 05 часов 09 минут пожар был ликвидирован.

В целях безопасности с верхних этажей были эвакуированы 450 человек. Сведений о пострадавших не поступало.