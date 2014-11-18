При пожаре в гараже в Ногинском районе есть пострадавшие

Фото: ТАСС

В Ногинском районе Московской области загорелся гараж. В результате пожара есть пострадавшие, сообщает пресс-служба областного главка МЧС России.

Уточняется, что в 00.35 на пульт управления МЧС поступило сообщение о пожаре в гараже по адресу: Московская область, город Ногинск, Электростальское шоссе. Прибывшим пожарным удалось полностью потушить огонь, но без пострадавших не обошлось.

Для тушения пожара было привлечено 8 единиц техники и 23 человека.

В настоящее время на месте работают спецподразделения МЧС. Информация уточняется.