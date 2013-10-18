Форма поиска по сайту

Новости

Новости

18 октября 2013, 17:38

Безопасность

В результате пожара на северо-западе Москвы пострадал один человек

Фото: Читатель M24.ru

На северо-востоке столицы загорелся жилой дом по адресу улица Фонвизина, дом 4. Об этом сообщает пресс-служба московского главка МЧС.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного 18 октября в 16.59 минут. Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что возгорание произошло на 3-ем этаже 5-ти этажного здания. В 17.48 пожар был потушен.

Площадь возгорания составляет около 50 квадратных метров. Из горящего здания пожарным удалось спасти 15 человек.

В результате происшествия пострадал один человек, его госпитализировали.

МЧС пожары дома пожарные возгорания чп

