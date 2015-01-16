В предстоящую ночь в столице ожидается гололед

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В ночь на субботу на дорогах Москвы возможно образование гололеда, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России.

Из-за гололеда не исключены затруднения движения транспорта, увеличение количества ДТП, в том числе связанных с перевозкой опасных грузов, увеличение случаев травматизма населения, предупреждают спасатели.

Сейчас температура воздуха в столице превышает норму. В течение дня термометры в разных районах города показывают от 0 до +2 градусов. Однако к ночи прогнозируется понижение температуры до отрицательных значений.

По прогнозам синоптиков, на предстоящих выходных погода в столице существенно не изменится. Температура воздуха будет выше климатической нормы.

Как вести себя во время гололеда на дорогах

В городе пройдет небольшой снег. На дорогах местами возможен гололед. В субботу днем воздух прогреется от 0 до 2 градусов тепла, усилится юго-западный ветер. В воскресенье ожидается примерно такая же температура - близко к нулевым показателям и со слабым плюсом в дневные часы.

Ранее M24.ru сообщало, что аномально теплая погода продержится в столице до 20-х чисел января. Традиционных крещенских морозов в этом году не будет. Все это время в город будут поступать теплые и влажные воздушные массы с запада и юго-запада. Температура начнет понижаться в начале следующей недели.

14 января в Москве был побит температурный рекорд десятилетней давности. По данным метеостанции ВДНХ, в 13.00 температура воздуха составила +3,4 градуса. Это на два градуса выше, чем было 14 января 2005 года.

Кроме того, стало известно, что прошедший год вошел в десятку самых теплых в столице. Средняя температура в 2014 году составила 6,9 градусов тепла. Теплее было только в 1978, 2007 и 2008 годах. Завершившийся 2014 год оказался и самым солнечным и сухим в XXI веке. При этом июль 2014 года стал самым сухим месяцем за последние 130 лет. Тогда выпало только 4 миллиметра осадков.