Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Город

15 февраля, 16:19

МЧС предупреждает об усилении ветра

МЧС транспорт погода ветер гололед

МЧС предупреждает об усилении ветра в столице

В МЧС предупредили об усилении ветра в столице - до 15 метров в секунду. Подобные погодные условия сохранятся до 22.00 15 февраля. В сочетании с метелью ветер может существенно осложнить жизнь горожан, передает телеканал "Москва 24".

На улицах уже образовались сугробы, дороги расчищают бригады коммунальщиков. Восемь тысяч единиц специализированной техники выведено на дороги для борьбы со снегопадом. Коммунальным службам предписано оперативно реагировать на возможные случаи падения деревьев и рекламных конструкций.

Добавим, что пресс-служба ГИБДД Москвы советует водителям быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию, избегать резкого торможения. Особое внимание автомобилистам во время неблагоприятных погодных условий следует обращать на движение по эстакадам, мостам и путепроводам - там наиболее вероятно возникновение гололеда.

Также о неблагоприятных погодных условиях предупреждает департамент транспорта Москвы. "При осложненных погодных условиях следует парковать автомобили вдали от деревьев и шатких конструкций, а также неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и дистанцию", - говорится в пресс-релизе ведомства, поступившем в M24.ru.

Ссылки по теме

"В течение дня столбики термометров опустятся до минус 4-7 градусов. К вечеру ожидается до 10 градусов мороза. С понедельника до среды инициатива в центральной России перейдет к скандинавскому антициклону, морозы усилится. В ночные часы ожидается понижение температуры до минус 14-17 градусов. Ну а днем - не выше минус 5-8", - рассказал в эфире "Москвы 24" ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Отметим, что морозы пришли в Москву к православному празднику: 15 февраля отмечается Сретение Господне. Согласно приметам, если на Сретение нет оттепели, значит, ранней весны ждать не стоит.

Праздник Сретение Господне получил свое название в честь того, что в этот день произошла встреча младенца Иисуса Христа со святыми Симеоном и Анной ( слово "сретение" означает "встреча").

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать