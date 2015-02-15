МЧС предупреждает об усилении ветра в столице

В МЧС предупредили об усилении ветра в столице - до 15 метров в секунду. Подобные погодные условия сохранятся до 22.00 15 февраля. В сочетании с метелью ветер может существенно осложнить жизнь горожан, передает телеканал "Москва 24".

На улицах уже образовались сугробы, дороги расчищают бригады коммунальщиков. Восемь тысяч единиц специализированной техники выведено на дороги для борьбы со снегопадом. Коммунальным службам предписано оперативно реагировать на возможные случаи падения деревьев и рекламных конструкций.

Добавим, что пресс-служба ГИБДД Москвы советует водителям быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию, избегать резкого торможения. Особое внимание автомобилистам во время неблагоприятных погодных условий следует обращать на движение по эстакадам, мостам и путепроводам - там наиболее вероятно возникновение гололеда.

Также о неблагоприятных погодных условиях предупреждает департамент транспорта Москвы. "При осложненных погодных условиях следует парковать автомобили вдали от деревьев и шатких конструкций, а также неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и дистанцию", - говорится в пресс-релизе ведомства, поступившем в M24.ru.

"В течение дня столбики термометров опустятся до минус 4-7 градусов. К вечеру ожидается до 10 градусов мороза. С понедельника до среды инициатива в центральной России перейдет к скандинавскому антициклону, морозы усилится. В ночные часы ожидается понижение температуры до минус 14-17 градусов. Ну а днем - не выше минус 5-8", - рассказал в эфире "Москвы 24" ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Отметим, что морозы пришли в Москву к православному празднику: 15 февраля отмечается Сретение Господне. Согласно приметам, если на Сретение нет оттепели, значит, ранней весны ждать не стоит.