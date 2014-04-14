МЧС проведет всероссийские учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций

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15 и 16 апреля спасатели проведут крупномасштабные учения по всей стране. Как сообщает пресс-служба МЧС России, основная цель учений – отработка приемов и способов проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ с использованием современных технических средств.

На первом этапе будет отрабатываться работа воздушной группировки сил МЧС, на втором - переброска десанта с помощью различных видов транспорта. Третий этап посвящен непосредственно ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных крупными природными пожарами либо авариями на потенциально-опасных объектах.

В рамках последнего этапа также будет проводиться отработка системы оповещения населения о возможных чрезвычайных ситуациях посредством радио, телевидения и других средств связи.