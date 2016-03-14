Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 марта 2016, 04:51

Безопасность

Мужчина выпрыгнул из окна горящей квартиры на севере столицы

Фото: ТАСС/Павел Бедняков

В квартире на севере города произошел пожар, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Центр управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) столичного управления МЧС.

В 03:32 поступила информация о пожаре на улице Нижняя Масловка, дом 5. Возгорание происходило в квартире на втором этаже, в помещении наблюдалось плотное задымление. В 04:07 пожар был ликвидирован, его площадь составила около 15 квадратных метров. Погибших, по предварительным данным, нет.

Источник в экстренных службах города сообщил агентству, что до прибытия пожарных подразделений из окна горящей квартиры выпрыгнул человек.

МЧС пожары инциденты возгорания чп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика