Мужчина выпрыгнул из окна горящей квартиры на севере столицы

Фото: ТАСС/Павел Бедняков

В квартире на севере города произошел пожар, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Центр управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) столичного управления МЧС.

В 03:32 поступила информация о пожаре на улице Нижняя Масловка, дом 5. Возгорание происходило в квартире на втором этаже, в помещении наблюдалось плотное задымление. В 04:07 пожар был ликвидирован, его площадь составила около 15 квадратных метров. Погибших, по предварительным данным, нет.

Источник в экстренных службах города сообщил агентству, что до прибытия пожарных подразделений из окна горящей квартиры выпрыгнул человек.