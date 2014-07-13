Пожар на заброшенной мебельной фабрике в Химках потушен

Пожар на мебельном комбинате в подмосковной Сходне полностью потушен

Пожар на заброшенной мебельной фабрике в Химках полностью ликвидирован, сообщает телеканал "Москва 24". В тушении принимали участие 27 человек личного состава и 9 единиц техники. В результате ЧП никто не пострадал. Пожарные смогли локализовать огонь за семь минут, однако несколько очагов не удавалось потушить на протяжении всего вечера.

Напомним, возгорание произошло сегодня около 16 часов, о нем в МЧС сообщили местные жители. Пожарные быстро локализовали пламя, не допустив распространение огня на соседние здания. Площадь пожара составила 50 квадратных метров, горел производственный мусор и обрезки ДСП.