Сотрудники МЧС обнаружили тело мужчины при тушении пожара в новостройке

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Тело мужчины обнаружено после пожара в подвале новостройки жилого комплекса "Алые паруса" на северо-западе Москвы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Возгорание произошло в ночь на пятницу в одном из запертых помещений на минус первом этаже строящегося здания по адресу: улица Авиационная, дом 79. Спустя час, пожар был ликвидирован на площади 20 квадратных метров.

После тушения пожара в помещении было обнаружено тело мужчины, добавил источник.