Superjet-100 компании "Аэрофлот" совершил аварийную посадку

Фото: ИТАР-ТАСС

Самолет Superjet-100 компании "Аэрофлот", выполнявший рейс ""Шереметьево – Бегишево" совершил аварийную посадку из-за обмерзания подкрылков, сообщает пресс-служба МЧС России по Татарстану.

Для предотвращения возможных последствий к месту приземления самолета было направлено 24 человека из личного состава МЧС и восемь единиц техники. На борту находилось 65 пассажиров и пять членов экипажа, никто из них не пострадал.

Также МЧС сообщает о еще одном инциденте: у самолета Як-42 авиакомпании "Татарстан", выполнявшего рейс "Казань – Домодедово" после взлета не убралось шасси. После выработки топлива он благополучно приземлился. На борту у него было 107 пассажиров и пять членов экипажа. Спасатели задействовали 43 человека и 15 единиц техники.