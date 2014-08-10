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В Дмитровском районе ликвидирован природный пожар площадью 0,2 га, сообщает пресс-служба МЧС по Московской области. Он произошел утром 10 августа в 5 км от деревни Петраково Дмитровского района. В 12:20 пожар был локализован, а в 19:00 пожарные полностью ликвидировали последствия возгорания.

Как ранее сообщало M24.ru, дожди на территории Московской и Тверской областей существенно улучшат экологическую ситуацию, связанную с последствиями лесных пожаров в Тверской области. "Дожди будут способствовать существенному улучшению экологической ситуации и уменьшат степень влияния дымовых шлейфов от лесных пожаров на районы Московской области и Москвы", - говорится в сообщении.

Напомним, что доступ в леса Подмосковья ограничили до 11 августа. Отдыхающим в лесах запретили разводить костры, жарить шашлыки, поджигать траву и курить. Нарушение правил пожарной безопасности может привести к административной или уголовной ответственности. Эти запреты действуют во всех лесничествах, кварталах и выделах на территории области.