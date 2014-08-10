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Общество

10 августа 2014, 18:36

В Москве ожидается гроза с градом и порывистым ветром

МЧС погода грозы

В Москве ожидается резкое ухудшение погоды

Вечером в воскресенье в столице ожидается гроза с градом и порывистым ветром до 17 метров в секунду, сообщает МЧС России по Москве.

Во время непогоды есть вероятность повреждения линий электропередачи, обрушения деревьев, повреждения рекламных щитов, локальных подтоплений и нарушения работы коммунально-инженерных систем, предупреждают в ведомстве.

Во время грозы спасатели рекомендуют закрыть окна дома, машины поставить в гараж или припарковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Находясь на улице, нужно обходить рекламные щиты и ветхие строения.

Ранее M24.ru сообщало, что 10 августа воздух в столице прогреется до +30, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Предстоящей ночью - при переменной облачности уже без осадков. В столице будет 16-20 градусов тепла, по области столбики термометров покажут до +16. Ветер переменных направлений 2-7 м/с.

Днем в понедельник сохранится переменная облачность, будет без осадков. В Москве воздух прогреется до 28-30 градусов, в Подмосковье будет от 25 до 30 градусов тепла. Ветер переменных направлений 2-7 м/с.

Резкое понижение температуры, судя по долгосрочным прогнозам, начнется после 15 августа. Столбики термометров покажут плюс 23 градуса.

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