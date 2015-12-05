Человек погиб в пожаре на севере Москвы

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Один человек погиб в результате пожара на севере Москвы, сообщает Агентство "Москва"

Информация о возгорании поступила в Центр управления в кризисных ситуациях столичного управления МЧС в 10:08. Горела квартира на Ленинградском шоссе, дом 8, корпус 1.

Через 20 минут возгорание ликвидировали, его общая площадь составила 4 квадратных метра. В результате пожара один человек погиб.

Напомним, 3 декабря один человек пострадал в результате пожара на северо-западе столицы. Пламя вспыхнуло в одной из квартир пятиэтажного дома по адресу: улица Саляма Адиля, дом 9, корпус 2.

Выяснилось, что загорелась однокомнатная квартира на третьем этаже. Пожар быстро потушили, однако одному человеку потребовалась медицинская помощь.