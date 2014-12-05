На северо-западе столицы при пожаре в квартире погибли два человека

В пожаре на улице Твардовского погибли женщина и ребенок

Эксперты столичного МЧС выясняют обстоятельства гибели двух человек на Твардовской улице. На северо-западе Москвы минувшим вечером горела квартира, в которой погибли люди. Об этом сообщает пресс-служба московского ГУ МЧС.

Информация о возгорании в квартире в 12-этажном жилом доме на улице Твардовского поступила в 22.51. Первые спасатели прибыли на место происшествия уже через шесть минут. Пожар на площади 20 квадратных метров был полностью потушен в 23.22.

К сожалению в результате пожара два человека получили травмы несовместимые с жизнью.