Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 мая 2013, 09:50

Безопасность

Движение поездов на "фиолетовой" ветке восстановлено

Один человек пострадал при задымлении в московском метро

На одном из участков "фиолетовой" ветки столичного метро произошло отключение контактного рельса. Пассажиры поездов на перегоне "Рязанский проспект" – "Выхино" эвакуированы, "Мосгортранс" выделил 120 автобусов для перевозки людей.

Запах гари на станции "Рязанский проспект" был обнаружен около 8:20 утра 5 мая. Прибывшие на место сотрудники МЧС пока не нашли источник задымления, количество прибывших пожарных соответствует второму номеру сложности ЧП.

НА вход закрыты станции "Кузьминки", "Выхино" и "Рязанский проспект". Автобусы следуют по маршруту: станция метро "Выхино", улица Хлобыстова, Рязанский проспект, улица Академика Скрябина, Волгоградский проспект, станция метро "Кузьминки", Волгоградский проспект, станция метро "Текстильщики", сообщает пресс-служба МЧС России по Москве.

Движение было восстановлено около 10 часов утра.

Сайты по теме


МЧС пожары спасатели Выхино чп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика