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04 декабря 2014, 11:40

МЧС предупреждает о сильном ветре в столичном регионе

МЧС предупреждения сильный ветер

Фото: ТАСС / Джавахадзе Зураб

4 декабря в столице, на присоединенных территориях (в ТиНАО) и Подмосковье будет дуть сильный северо-западный ветер. Неблагоприятные погодные условия прогнозируются с 9.00 до 20.00, предупреждает ГУ МЧС России по Москве.

Порывы ветра будут достигать 12-17 метров в секунду. Возможно повреждение линий электропередач и рекламных щитов, падение деревьев, обрушение слабо укрепленных и ветхих конструкций.

Спасатели предупреждают, что на дорогах из-за повреждения и обрушения различных крупногабаритных предметов могут возникнуть заторы. Кроме того, подобные инциденты способны привести к повреждению автотранспорта.

Отметим, что в четверг в Москве будет облачно, местами пройдет небольшой снег. Столбики термометров опустятся до 4 градусов мороза. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.

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Предстоящей ночью будет облачно с прояснениями, местами не исключен небольшой снег. В столице столбики термометров покажут 2-4 ниже нуля, в Подмосковье подморозит до минус 2 - минус 7 градусов.

Днем в пятницу вновь ожидается небольшой снег. В Москве будет от нуля до минус 2 градусов.

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