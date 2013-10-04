Пожар в административном здании на юго-востоке Москвы потушен

Фото: ИТАР-ТАСС

Пожар, вспыхнувший на верхних этажах 5-этажного административного здания на Рязанском проспекте, потушен. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

Сигнал о пожаре по адресу Рязанский проспект, дом 6 "А", корпус 5, поступил на пульт дежурного в 19.09. Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту возгорания через три минуты.

Огонь вспыхнул на четвертом и пятом этажах неэксплуатируемого административного здания. Там загорелся строительный мусор. Общая площадь горения составила 200 квадратных метров.

Пожар удалось локализовать в 21.04, в 21.32 возгорание было ликвидировано. По предварительным данным в результате происшествия никто не пострадал.