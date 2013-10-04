Форма поиска по сайту

04 октября 2013, 20:15

Безопасность

Пожар охватил 2 этажа административного здания на юго-востоке Москвы

Фото:ИТАР-ТАСС

Пожар вспыхнул на верхних этажах 5-этажного административного здания на Рязанском проспекте.

Как сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС, сигнал о пожаре по адресу Рязанский проспект, дом 6 "А", корпус 5, поступил на пульт дежурного в 19.09. Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту возгорания через три минуты.

Согласно сообщению, огонь вспыхнул на четвертом и пятом этажах неэксплуатируемого административного здания. Там загорелся строительный мусор.

По предварительной информации, площадь пожара составляет 200 квадратных метров.

Возгорание удалось локализовать к 21.04. Сведений о пострадавших пока не поступало.

