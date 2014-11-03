Фото: 33.mchs.gov.ru

Утром 3 ноября во Владимирской области разбился легкомоторный самолет, сообщает местное управление МЧС России. Есть пострадавшие.

Сообщение о падении судна поступило спасателям в 10.47 утра, в 11 часов первое подразделение МЧС уже прибыло на место крушения - к населенному пункту Раздолье в Кольчугинском районе.

В 11.25 спасателям удалось разблокировать самолет. Площадь крушения составила 12 квадратных метров.

Напомним, другое громкое ЧП с падением легкомоторного лайнера произошло в Москве в ночь на 21 октября. В аэропорту "Внуково" разбился частный самолет Falcon. На борту находились четыре человека, все они погибли. Пассажиром разбившегося самолета был член совета директоров французской нефтяной корпорации Total Кристоф де Маржери.

Обвиняемыми по делу о крушении лайнера проходят четыре сотрудника Внукова и водитель снегоуборочной машины, из-за столкновения с которой самолет и потерпел крушение.