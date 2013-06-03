На территории Сретенского монастыря произошел пожар

Утром в понедельник, 3 июня, загорелось одно из зданий на территории Сретенского ставропигиального мужского монастыря в Москве.

Как сообщается в официальном твиттере столичного ГУ МЧС, возгорание произошло примерно в 11:30 по адресу Большая Лубянка, дом 19, строение 1.

"Горит утеплитель под облицовочными панелями. Тушение затруднено – вокруг здания складированы стройматериалы," - говорится в сообщении. Площадь пожар составляет около 50 квадратных метров, он распространился по третьему и четвертому этажам.

Прибывшим пожарным пришлось вскрыть кровлю для проливки здания. Примерно в 12:50 по московскому времени возгорание было локализовано, затем пожар был ликвидирован.

Отметим, ранее ошибочно сообщалось о том, что пожар произошел в здании "Детского мира".