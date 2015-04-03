В Подмосковье на площади 400 квадратных метров горит нежилое здание

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

В деревне Беседы Ленинского района Московской области загорелось трехэтажное производственное здание, площадь пожара составляет 400 квадратных метров. Об этом сообщили M24.ru в пресс-службе подмосковного управления МЧС.

Пожар произошел по адресу Народная улица, дом 53. Сообщение о возгорании поступило спасателям в 17.45.

"Горение происходит на втором этаже здания. На месте работают 45 человек и 12 единиц техники, в том числе 27 человек и 7 единиц техники от МЧС", – рассказали в пресс-службе.

Информации о пострадавших пока не поступало. В 19.48 пожар был локализован.