МЧС предупреждает о сильной жаре в столичном регионе

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Управления МЧС по Москве и Подмосковью предупреждают о сильной жаре в регионе – по данным спасателей, воздух прогреется до +34 по Москве и до +35 по области.

Экстренное предупреждение от спасателей будет действовать до 20.00. В такую погоду нужно поддерживать прохладную температуру в доме, избегать физических нагрузок, не допускать перегрева тела и не оставлять детей и домашних животных в припаркованных авто.

Напомним, что июль стал самым засушливым в истории метеонаблюдений в Москве. За весь месяц выпало около 4 миллиметров осадков, что составляет всего 5% от месячной нормы.