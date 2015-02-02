На проспекте Вернадского сгорели шесть гаражей

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На проспекте Вернадского в районе дома №8 сгорели шесть металлических гаражей, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России.

Отметим, что первые пожарные подразделения прибыли на место ЧП в 18.48. На момент прибытия пожарных огонь распространился на площади 60 квадратных метров. В 19.43 пожар был локализован, а в 19.56 потушен.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Напомним, в начале января гаражи загорелись на Смольной улице в Москве. Огонь полностью уничтожил три автомобиля, среди них - Porsche и внедорожник.

В том же месяце пожар произошел в боксах на Боровском шоссе. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров. В результате ЧП строения и машины, которые находились внутри боксов, выгорели полностью.

В сентябре прошлого года пожар уничтожил около 10 гаражей на Очаковском шоссе.