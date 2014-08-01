В пожаре в торговом павильоне на Дмитровском шоссе погибли 2 человека

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Два человека погибли и один пострадал в результате пожара площадью 400 квадратных метров в торговом павильоне на Дмитровском шоссе на северо-востоке Москвы.

Как сообщает пресс-служба столичного МЧС, возгорание произошло по адресу: Дмитровском шоссе, дом №118, а информация о происшествии поступила в ведомство в 4:18 утра. Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту пожара в 4:28.

Уточняется, что возгорание в 5:03 было локализовано, а в 5:13 - ликвидировано.

Также отмечается, что личности погибших в пожаре двух человек в данный момент устанавливаются.