Строители обновили кровлю стадиона "Лужники"

Фото: M24.ru/Юлия Телегина

На Большой спортивной арене "Лужников" завершен монтаж конструкций кровли, сообщили M24.ru в пресс-службе департамента строительства.

Работы по наращиванию козырька кровли заняли 2,5 месяца – строители закончили работы на месяц раньше срока. Козырек стадиона стал длиннее на 11 метров, общий вес конструкций составил 460 тонн.

"Металлические конструкции были изготовлены на заводе в Челябинске, а затем доставлены в Москву. На месте конструкции собирали, а затем с помощью кранов поднимали наверх. На высоте 45-50 метров новый козырек монтировали на уже существующую кровлю", - рассказал руководитель департамента строительства Андрей Бочкарев.

Отметим, что параллельно монтажу старую кровлю подвергли антикоррозийной обработке. После нанесения защитного слоя в 2016 году на кровле уложат новое покрытие – полупрозрачный поликарбонат,

ударопрочный материал, обеспечивающий защиту от осадков и солнечных лучей.

Как проходит реконструкция "Лужников"

Напомним, большая спортивная арена "Лужники" реконструируется к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года. "Лужники" примут матч открытия и финал мундиаля.

В ходе реконструкции число мест на стадионе увеличат до 81 тысячи. В частности, на арене появятся VIP-трибуна на 2 тысячи мест, зона гостевого обслуживания на 4,5 тысячи мест, зона для представителей СМИ – порядка 2,5 тысяч мест. Также на трибунах появится 100 скай-боксов – корпоративных лож повышенной комфортности.

Подтрибунное пространство увеличится почти вдвое, оно будет современным и комфортным. На его территории разместят раздевалки для футболистов, тренажеры, спортзалы. Козырек стадиона станет на 11 метров больше, чтобы защитить поле и зрителей от осадков. Остекление тоже заменят. Кроме того, спорткомплекс "Лужники" и смотровую площадку на Воробьевых горах свяжет канатная дорога

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительству Марат Хуснуллин заявил, что "Лужники" реконструируют с опережением сроков. Вместо запланированного 2017-го работы на стадионе завершатся в 2016 году.