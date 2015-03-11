Все инженерные сети в "Лужниках" заменят в 2016 году – Хуснуллин

Фото: ТАСС/Михаил Сипко

Все инженерные сети на территории спортивного комплекса "Лужники" заменят в начале 2016 года, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Москвы Марат Хуснуллин.

По его словам, на данный момент уже заменено 22 процента коммуникаций. Так, в результате работ проведут 15,9 километров электросетей и сетей связи. Кроме того, организуют около 24 километров инженерных коммуникаций, а это 6,8 километров водопровода, 3,2 километра теплосетей, 8,1 километров хозяйственно-бытовой канализации и 5,5 километров дождевой канализации.

Хуснуллин отметил, что обновленные сети обеспечат водой, отоплением и электричеством не только сам стадион "Лужники", но и 16 новых зданий, которые возведут на территории спорткомплекса.

Как проходит реконструкция "Лужников"

Напомним, большая спортивная арена "Лужники" реконструируется к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года. "Лужники" примут матч открытия и финал мундиаля.

В ходе реконструкции число мест на стадионе увеличат до 81 тысячи. В частности, на арене появятся VIP-трибуна на 2 тысячи мест, зона гостевого обслуживания на 4,5 тысячи мест, зона для представителей СМИ – порядка 2,5 тысяч мест. Также на трибунах появится 100 скай-боксов – корпоративных лож повышенной комфортности.

Подтрибунное пространство увеличится почти вдвое, оно будет современным и комфортным. На его территории разместят раздевалки для футболистов, тренажеры, спортзалы. Козырек стадиона станет на 11 метров больше, чтобы защитить поле и зрителей от осадков. Остекление тоже заменят.

В непосредственной близости появится международный вещательный центр. Рядом разместят несколько зданий, которые обеспечат проведение всех основных мероприятий чемпионата мира. Создадут и транспортно-пересадочный узел "Лужники".

Кроме того, спорткомплекс "Лужники" и смотровую площадку на Воробьевых горах свяжет канатная дорога.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительству Марат Хуснуллин заявил, что "Лужники" реконструируют с опережением сроков. На сегодняшний день полностью завершены работы по демонтажу старых конструкций и устройству фундаментной плиты. На 80 процентов выполнены работы по наращиванию козырька кровли. Вместо запланированного 2017-го работы на стадионе завершатся в 2016 году.