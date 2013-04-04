Чемпионка мира по бегу даст эксклюзивное интервью в эфире Moscow FM

Фото: wikipedia.org

В пятницу, 5 апреля в 12.00 к диджею Pete The Awesome на шоу "Pete Stop!" придет участница Московского Международного Марафона Мира Лорна Киплагат.

Лорна Киплагат (Lornah Kiplagat) — посол Московского Марафона, знаменитая нидерландская бегунья кенийского происхождения. Специализируется в беге по шоссе и кроссе. В 2000 году она стала победительницей полумарафона CPC Loop Den Haag, в 2007 году - чемпионкой мира по кроссу. Трижды Лорна становилась участницей Олимпийских игр.

В настоящее время она является четырехкратной чемпионкой мира по легкой атлетике и трехкратной победительницей чемпионатов мира по полумарафону, а также может похвастаться несколькими мировыми рекордами.

Помимо этого, Лорна Киплагат является основательницей высокогорного учебного центра и Спортивной академии.