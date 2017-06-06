Белый дом рассказал о нежелании Трампа ссориться с мэром Лондона

Фото: ТАСС/Olivier Douliery

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Сандерс рассказала о том, что президент США Дональд Трамп не ищет поводов для конфликта с мэром Лондонеа Садиком Ханом, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на CNN.

Она обвинила СМИ в искажении фактов о том, что американский лидер ищет повод для неприятельских отношений с Ханом, отметив, что журналисты исказили слова Трампа.

После теракта в столице Лондона в субботу, 3 июня, Садик Хан заявил, что уровень террористической угрозы повышен не будет. На это Трамп выступил с критикой в адрес мэра британской столицы в своем микроблоге в Twitter. Он напомнил, что жертвами атаки террористов стали семь человек, еще 48 пострадали.