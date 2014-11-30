Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Московский "Локомотив" одержал победу над "Спартаком" в столичном дерби. Поединок прошел на домашней арене "красно-зеленых" в Черкизово.

Матч выдался упорным, без большого количества опасных моментов. В первом тайме единственный голевой момент был у спартаковца Квинси Промеса, но тот пробил мимо ворот.

Судьбу встречи решил гол Алана Касаева на 77-й минуте встречи. "Железнодорожник" обыграл своего оппонента на фланге и прострелил в штрафную площадь "Спартака". До мяча никто не дотянулся, но снаряд угодил в угол ворот Артема Реброва.

Этот гол оказался победным - в оставшееся время "красно-белые" не сумели отыграться.

Таким образом, "Локомотив" поднимается на 4-ю строчку в турнирной таблице РФПЛ, а "Спартак" опускается на 6-ю позицию.