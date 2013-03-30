Столичный "Локомотив" в гостях проиграл "Рубину"

Фото: ИТАР-ТАСС

В Казани состоялся матч 22-го тура Российской футбольной премьер-лиги между "Рубином" и столичным "Локомотивом". Победу со счетом 2:0 одержали хозяева.

Казанцы лучше начали встречу и уже на 3-й минуте могли открыть счет, но перепасовка перед воротами "железнодорожников" не завершилась ударом.

Спустя десять минут у ворот Гильерме возникла голевая ситуация - Дядюн опасно пробил и сразу несколько игроков "Рубина" устремились на добивание, но первым к мячу успел Дюрица.

На 40-й минуте казанцы получили право на опасный штрафной. Ансальди угодил мячом в "стенку", но мяч отскочил к Натхо, который в касание отправил его в угол ворот москвичей - 1:0.

Во втором тайме "Локомотив" пошел вперед большими силами. Попытки отыграться успеха не принесли - оборона подопечных Курбана Бердыева, наверное, самая надежная в чемпионате России, а вот у хозяев стали получаться опасные контратаки.

На 70-й минуте Дядюн получил мяч в чужой штрафной и пробил в дальний угол. Гильерме не мог ничем помочь своей команде, но на его счастье снаряд прошел мимо цели.

Но спустя 15 минут Дядюн все же отличился. Форвард получил мяч в центре поля, убежал от защитника и поразил ворота столичного клуба ударом в ближний угол, установив тем самым окончательный счет матча - 2:0.

В четырех последних встречах "Локомотив" набрал только одно очко. "Железнодорожники" занимают девятое место с 32 очками.