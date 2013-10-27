Московский "Локомотив" в гостях обыграл казанский "Рубин"

Фото: ИТАР-ТАСС

Московский "Локомотив" в гостевом матче Российской футбольной премьер-лиги обыграл казанский "Рубин" со счетом 2:1. Все мячи в этой встрече были забиты во втором тайме.

В первой половине встречи шла равная игра практически без опасных моментов. Единственный голевой эпизод возник на 33-й минуте после ошибки защитника "Рубина" в своей штрафной площади. Он отдал мяч прямо на неприкрытого Буссуфа, но удар "железнодорожника" отразил ногой Рыжиков.

Второй тайм начался с атак гостей. В одной из них "Локомотив" открыл счет: Тарасов отдал передачу на выход Павлюченко, форвард москвичей обыграл голкипера и закатил мяч в пустые ворота.

Вели в счете гости недолго, на 60-й минуте футболисты "Рубина" устроили перепасовку перед штрафной "Локомотива". Когда казалось, что острота у ворот Абаева уже исчерпана, Рязанцев отважился на удар с линии штрафной. Мяч преодолел частокол ног игроков гостей и угодил в нижний угол ворот "Локомотива". Абаев до мяча не дотянулся.

На 84-й минуте москвичи вырвали победу. Буссуфа навесил с фланга на неприкрытого Н'Дойе, который одним касанием обработал мяч, а вторым - протолкнул его в сетку ворот мимо вышедшего на перехват Рыжикова - 2:1 в пользу "Локомотива".

После этой победы "железнодорожники" набирают 30 очков и выходят на второе место в турнирной таблице. В следующем туре "Локомотиву" предстоит сыграть с московским "Спартаком". Результат этой встречи станет определяющим в плане перспектив каждой из команд побороться за чемпионство в этом сезоне.