Московский "Локомотив" отказался подписывать контракт с Лучано Спаллетти

Лучано Спаллетти. Фото: ИТАР-ТАСС

Московский "Локомотив" отказался от подписания контракта с бывшим наставником "Зенита" Лучано Спаллетти. Стороны не смогли согласовать условия личного контракта итальянца, сообщает "Советский спорт".

В настоящее время "красно-зеленые" ведут переговоры с экс-тренером "Порту" Витором Перейрой.

Напомним, 15 сентября наставник "железнодорожников" Леонид Кучук был отстранен от работы с клубом. Такое решение приняла президент "Локомотива" Ольга Смородская по итогам состоявшегося на базе команды собрания с участием игроков и тренеров.

Обязанности главного тренера "Локомотива" сейчас выполняет бывший игрок "железнодорожников" Игорь Черевченко.