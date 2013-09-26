Московский "Локомотив" в гостях разгромил "Урал"

Фото: ИТАР-ТАСС

В Екатеринбурге завершился матч десятого тура Российской футбольной премьер-лиги между местным "Уралом" и московским "Локомотивом". Гости разгромили екатеринбуржцев со счетом 3:0.

Результат встречи был предрешен уже в первые 15 минут. На 5-й минуте москвичи открыли счет после подачи углового, отличился Н'Дойе.

Спустя семь минут "Урал" остался вдесятером: Буссуфа получил передачу от одноклубника и убегал один на один с вратарем, но был сбит Вьештицей. Защитник хозяев сразу же увидел перед собой красную карточку.

На 26-й минуте Тарасов увеличил преимущество "Локомотива" ударом из-за пределов штрафной. Мяч влетел в угол ворот Солосина, который бессилен был помочь своей команде.

Во втором тайме "Локомотив" заметно ослабил давление на ворота противника. Тем не менее, избежать разгрома "Уралу" не удалось. Уже в добавленное время свой первый гол за "Локомотив" забил Диарра. После подачи углового защитники хозяев вынесли мяч из штрафной прямо на Диарра. Последовал удар метров с 25, и мяч, минуя скопление игроков, угодил точно в угол ворот Солосина.

Итоговый счет встречи - 3:0 в пользу "Локомотива". Победа позволила "железнодорожникам" выйти на третье место в турнирной таблице. Они всего на очко отстают от "Спартака" и "Зенита", расположившихся на первой и второй позициях.