Фото: ИТАР-ТАСС

Московский "Спартак" потерпел четырнадцатое поражение подряд в розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ. В домашнем матче "красно-белые" уступили ярославскому "Локомотиву" - 1:3.

Счет в поединке был открыт на 12-й минуте - Бобров распечатал ворота "Локомотива".

Однако закрепить успех москвичам не удалось. На 22-й минуте Спруктс удачно подставил клюшку под бросок Кронвалля от "синей линии" и сравнял счет.

В концовке второго периода Плотников вывел гостей вперед, реализовав большинство.

Последнюю шайбу во встрече забросил Аверин уже в пустые ворота - Шестеркин сменился на шестого полевого игрока. Итоговый счет матча - 3:1 в пользу "Локомотива".

Таким образом, "Спартак" продолжил свою проигрышную серию, которая достигла уже 14 матчей. Это повторение антирекорда "Автомобилиста" и новокузнецкого "Металлурга". Подопечные Канарейкина занимают 13-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции.